Vito Mancarella eletto all’unanimità Segretario Generale Provinciale Silp Cgil

Presso la sede dello SPID CGIL di Lamezia Terme si è tenuto il Congresso Provinciale per il rinnovo delle cariche sindacali del SILP CGIL Sindacato Italiano Lavoratori Polizia.

Hanno partecipato ai lavori i delegati sindacali degli uffici della Polizia di Stato dislocati sul territorio della provincia di Catanzaro. Nella relazione di inizio lavori, la segretaria generale uscente Angela Formaro ha descritto le attività svolte dalla struttura provinciale in supporto alle non poche difficoltà che affrontano i Poliziotti nella loro costante ed impegnativa attività lavorativa. Al termine dell’intervento, con non poca commozione, ha ceduto la sua carica per un nuovo importante incarico nella segreteria regionale. A seguire l’intervento del segretario regionale Francesco Suraci, salutando i presenti ha indicato le finalità sindacali e l’attività svolta dalla segreteria regionale nel periodo assato di pandemia, il supporto dato ai colleghi sia psicologico, morale e materiale.

I delegati hanno così dato inizio ai lavori per eleggere il nuovo segretario generale con la candidatura di Vito Mancarella che l’assemblea ha eletto all’unanimità a Segretario Generale Provinciale. Mancarella ringraziando i colleghi ha nominato suoi collaboratori Alessia Borrello a segretaria organizzativa e Virginio Scarselletti.

Al termine ha preso la parola il segretario nazionale Mario Roselli, si è congratulato con la segretaria uscente per l’ottimo lavoro svolto nei suoi due mandati, ricordando ai presenti di svolgere attività sindacale sul territorio e nei vari uffici sempre con professionalità, preparazione e assoluta trasparenza per il bene della collettività, pregi che contraddistinguono la sigla sindacale.