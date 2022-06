Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle 9.25 circa in località Bucolia nel comune di Lamezia Terme per incendio di una Fiat Bravo in transito.

A bordo una coppia che riusciva ad abbandonare il veicolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Foto 3 di 3





Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Non si registrano danni a persone