Pomeriggio caldo in Via Perugini con una fitta coltre di fumo ad alzarsi per via delle fiamme che hanno colto i terreni incolti alle spalle del commissariato di polizia.

Il rogo ha avuto vita facile tra caldo, vento e vegetazione incolta, arrivando a lambire anche la vicina linea ferroviaria su cui viaggia la linea locale.

Intervento anche dei vigili del fuoco per evitare l’ulteriore propagarsi delle fiamme.