Trasporto sanitario urgente da Lamezia Terme a Ciampino per un uomo di 55 anni

Nuovo trasporto sanitario urgente da Lamezia Terme a Ciampino effettuato dall’aeronautica militare.

Un uomo di 55 anni, in imminente pericolo di vita, a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo ed accompagnato da un’equipe medica raggiungerà la capitale in mattinata, dopo essere stato trasportato in aeroporto a bordo di un’ambulanza dell’Asp di Catanzaro.