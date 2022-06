Riparata nella notte la perdita su via Murat, ancora vuoti i serbatoi dell’acquedotto Sambuco

Sull’acquedotto Sambuco gli interventi di riparazione in via Murat segnalati dalla Società Regionale si sono conclusi alle 03:30 di ieri.

Tuttavia la Società Regionale non è ancora in grado di garantire le portate idriche necessarie a sostenere il consumo idropotabile richiesto dalla popolazione servita dal serbatoio di “Canneto” né tantomeno garantire il riempimento dei manufatti di accumulo ancora privi di risorse.

Dalla sede zonale il Responsabile So.Ri.Cal. informa dell’impossibilità di garantire la normale fornitura idrica per serie carenze infrastrutturali dovute a perdite note sulla condotta premente Sambuco che comportano dispersioni idriche fino al 20% della fornitura sollevata dai pozzi di emungimento.

Finché non verrà raggiunto nel manufatto un sufficiente volume di accumulo le instabili pressioni di rete potrebbero causare irregolarità nella fornitura idropotabile. Per fronteggiare lo stato di emergenza in atto, la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha organizzato la distribuzione di acqua potabile tramite autobotte posiziona su Via Giorgio la Pira nei pressi del supermercato Interspar fino alle 23.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico).