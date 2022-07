Altra giornata di autobotte per la porzione di città a secco

Per fronteggiare lo stato di emergenza in atto sull’area servita dal serbatoio idrico di Canneto, interessata dai disservizi idrici dell’adduzione So.Ri.Cal. S.p.A. Sambuco, conseguenti all’interruzione della fornitura del 28/06/2022, la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha organizzato per la giornata odierna, dalle 12:30 alle 16:30, la distribuzione di acqua potabile tramite l’unica autobotte in dotazione alla Società.

Purtroppo lo stato di emergenza riguarda un’ampia parte del territorio comunale per cui il servizio da noi approntato verrà eseguito come nella giornata di ieri, su Via Giorgio la Pira nei pressi del supermercato Interspar.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico).