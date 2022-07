Con l’arrivo dell’estate prende forma l’operazione Mare Sicuro, che da oltre 30 anni vede le donne e gli uomini della Guardia Costiera impegnati nella tutela dei bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste e i mari italiani per il proprio svago.

Nel Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina, uno dei più grandi d’Italia, che si estende per circa 220 km da Nord verso Sud da Maratea (PZ) fino a Nicotera (VV), abbracciando 36 Comuni Costieri e 4 Province (Potenza – Cosenza – Catanzaro – Vibo Valentia) sul versante Tirrenico, il dispositivo operativo, già collaudato nelle precedenti stagioni estive, e che seguirà le direttive regionali impartite dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, è stato quest’anno riconfermato.

Il citato dispositivo, che consta sul piano operativo di 7 motovedette (di cui 2 dedicate al servizio “h 24” di ricerca e soccorso a mare) e 5 gommoni veloci, garantirà insieme alle pattuglie terrestri giornaliere un tandem “terra-mare” che assicurerà, lungo tutto il Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina, lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività “ludico ricreative” e “commerciali” ed, in particolare, promuoverà nei confronti dei fruitori la cultura del mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina.

Le Sale Operative dedite al coordinamento delle attività di soccorso e di polizia marittima saranno quelle della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina per il Circondario compreso tra i Comuni di Amantea e Nicotera, della Guardia Costiera di Cetraro per il Circondario compreso tra Belvedere e Belmonte e quella della Guardia Costiera di Maratea per il Circondario da Maratea a Diamante.

“Mare sicuro” costituirà, inoltre, una nuova occasione per prevenire e, quando necessario, reprimere le condotte illecite ai danni del pubblico demanio marittimo, dell’ecosistema marino e delle risorse ittiche, anche attraverso un costante monitoraggio dei corpi idrici e delle fonti potenzialmente inquinanti.

Durante la stagione estiva verranno rafforzati i nuclei operativi ambientali di tutto il territorio regionale che, affiancati dal personale specializzato dell’Agenzia per la protezione ambientale della Calabria, continueranno a svolgere le proprie funzioni di polizia ambientale attraverso mirate attività di monitoraggio e di indagine.

La protezione dell’ambiente marino e costiero e la tutela del patrimonio naturalistico, oltre che dalle attività repressive, non può prescindere dai comportamenti che ciascuno nel proprio quotidiano pone in essere. È dunque di fondamentale importanza che i fruitori del mare adottino comportamenti virtuosi e rispettosi anche nei piccoli gesti quotidiani, a bordo delle proprie imbarcazioni ed in spiaggia, non mancando di segnalare prontamente eventuali condizioni anomale e presenze di inquinamento in mare.

Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, alla sensibilizzazione dei centri diving sul rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti normative e sull’adozione delle norme tecniche e di buona prassi utili a valutare preventivamente ogni possibile aspetto di rischio dell’immersione.

«L’operazione Mare sicuro, coordinata nella regione Calabria e nella Basilicata tirrenica dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, sarà svolta anche attraverso una capillare opera di diffusione e condivisione di informazioni e comportamenti utili da tenersi soprattutto in estate, quando l’affluenza in mare e sulle spiagge cresce in maniera esponenziale, aumentando conseguentemente il rischio di incidenti» queste le parole del Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone il quale, durante la conferenza stampa tenutasi a Reggio Calabria, ha affermato che affiancare l’attività operativa con quella di sensibilizzazione ed informazione a favore dei cittadini fruitori del nostro mare, gioca un ruolo chiave nell’accrescere la sicurezza ed evitare comportamenti potenzialmente pericolosi limitando e contenendo le emergenze in mare.

Difatti, da un’analisi dei dati della scorsa stagione estiva che la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili (in genere, avarie al motore e avverse condizioni meteo marine).

Si ricorda che rimane vigente l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n°16/2021 (consultabile alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale), che disciplina la balneazione e le attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Vibo Valentia (che comprende i comuni tra Amantea e Nicotera Marina).

Per ciò che riguarda, invece, le attività ludico diportistiche e le attività di impiego commerciale dei natanti da diporto, sono vigenti le Ordinanze in materia, rispettivamente, n. 26/2015 e la n. 23/2022 (anch’esse consultabili al predetto indirizzo web).

Sotto i profili della sicurezza della balneazione e della navigazione, si rammenta che le zone di mare riservate alla balneazione, dalle 8 alle 20, sono quelle sino alla distanza di 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, ovvero 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.

Si raccomanda, prima di intraprendere una navigazione con unità da diporto, di accertarsi su tutte le condizioni generali di sicurezza e, tra queste, che le condizioni metereologiche e marine siano idonee rispetto alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare e che i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, verificando lo stato di conservazione e la data di scadenza.

Si raccomanda, inoltre, prima della partenza, di dedicare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina al numero telefonico 0963/5739400 o via radio VHF/Fm canale 16.

Si ricorda a tutti che il numero blu per le emergenze in Mare è il 1530, attivo tutti i giorni 24h su 24h.