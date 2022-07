Morto a Falerna l’imprenditore Luigi Mazzei, fatale probabilmente un malore in acqua

Sui social compare ancora la foto postata a dicembre a bordo del fliteboard sul quale ha compiuto l’ultimo viaggio terreno, e per Luigi Mazzei ieri sera non c’è stato nulla da fare con i soccorsi a constatare il decesso dell’imprenditore lametino sulla costa probabilmente a causa di un malore.

L’imprenditore aveva 59 anni, è stato Vice Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Catanzaro e componente del Consiglio direttivo dell’Asi della stessa provincia. Recentemente aveva iniziato a girare la Calabria per presentare il suo libro “Giustizia è fatta! Ma niente sarà più come prima” nel quale racconta la propria vicenda giudiziaria, cominciata nel 2007 con l’arrivo della Guardia di Finanza in una delle sue aziende “per controlli di routine”, che sfocia nell’arresto dell’industriale il 30 giugno del 2011. Mazzei, riconosciuto innocente dopo 10 anni di tribolazioni e sofferenze d’ogni tipo, non si limita alla mera cronaca dei fatti. Racconta come ciò che gli è accaduto abbia devastato irrimediabilmente i suoi interessi economici ma, ancor più, la sua vita familiare, scavando solchi profondi nella sua sfera emotiva.

I funerali si terranno domani alle 16 presso la chiesa del Redentore.