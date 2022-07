Riparazione sulla condotta di Sambuco complicata, autobotte nuovamente in Piazza Fiorentino domani

La So.Ri.Cal. S.p.A., riguardo i disagi idrici in città, ha fatto sapere con nota Prot.n.94 che i lavori di riparazione hanno subito un forte ritardo a causa della presenza di opere strutturali di proprietà di gestori di diversi altri sottoservizi proprio sull’asse della tubazione da sostituire.

Il completamento dei lavori che, con la nota prot.n.93 di ieri, era previsto per la mezzanotte odierna è posticipato presumibilmente al pomeriggio di domani, salvo ulteriori impedimenti e imprevisti che dovessero presentarsi nella prosecuzione dei lavori.

I tecnici della società regionale proseguiranno con l’intervento senza soluzione di continuità. Il ripristino delle forniture idriche ai cittadini è naturalmente subordinato alla completa sostituzione del tratto di adduzione danneggiato.

La Lamezia Multiservizi S.p.A. continuerà a rifornire di acqua potabile la popolazione fino al superamento dello stato di emergenza, distribuendola tramite un’autobotte posiziona su Piazza Fiorentino a partire dalle 7 di domani.

Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.

Resterà aperto tutta la notte il cantiere della Sorical, aperto ieri pomeriggio in emergenza, in via Vescio a Lamezia Terme, a causa di una improvvisa rottura avvenuta della condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, diramazione per Sambiase. I lavori stanno proseguendo con notevole ritardo rispetto alle tempistica programmata a causa di diversi imprevisti: i proprietari dei sottoservizi interferenti ENEL, ITALGAS e altri, hanno messo Sorical nelle condizioni di operare in sicurezza dopo diverse ore; la presenza di manufatti in cemento armato di sottoservizi sull’asse della tubazione da sostituire con limitazioni nello scavo del terreno.

Sorical ha previsto la sostituzione di circa 30 metri di condotta con una nuova in acciaio. Tali difficoltà operative costringono Sorical ad allungare i tempi tecnici delle lavorazioni che continueranno su tre turni, e per tutta la notte, fino alla completa ultimazione. Le strutture tecniche della Sorical prevedono di ultimare le lavorazioni per domani pomeriggio e solo alla fine si procederà al riavvio della tratta e al riempimento dei serbatoi.