Utenti a secco, dalle 17:30 autobotte in Piazza Fiorentino

Aggiornamenti sui disservizi idrici esistenti da ieri nella zona di Sambiase dopo l’ennesima rottura della condotta afferente l’acquedotto Sambuco.

Dalla sede di zona della Società regionale, che esegue i lavori di ripristino, fanno presente che la riparazione avverrà sostituendo circa 30 metri di tubazione esistente e che per consentire l’intervento, prima di procedere con lo scavo, è stato necessario mettere in sicurezza i sottoservizi presenti su strada (Enel, Italgas, Illuminazione pubblica, Fognatura, ecc.).

Vista la forte presenza di sottoservizi e la profondità di posa delle nuove tubazioni, la So.Ri.Cal.S.p.A. prevede che sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi di Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte fino alle 24 di giorno 19/07/2022; successivamente si procederà al riempimento delle condotte e dei serbatoi.

Per fronteggiare lo stato di emergenza in atto sull’area interessata dai disservizi idrici, conseguenti all’interruzione della fornitura dell’adduzione So.Ri.Cal. S.p.A. Sambuco, la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha organizzato per la giornata odierna, dalle 17:30, la distribuzione di acqua potabile tramite l’unica autobotte in dotazione alla Società posizionata su Piazza Fiorentino.

Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.