Incendio a Gizzeria, residenti di un palazzo salvati dai carabinieri

Ieri alle 16:30 circa, in via Cristoforo Colombo del Comune di Gizzeria, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla centrale, i Carabinieri della stazione di Gizzeria intervenivano prontamente su un incendio propagatosi in un appartamento al terzo piano di un palazzo.

Visto il fumo, che era molto abbondante e denso, i Carabinieri hanno fatto evacuare subito l’intero palazzo, e salendo al piano sono riusciti a domare l’incendio spegnendolo ed evitando che una bombola di gas li vicino potesse esplodere.

Successivamente, nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco per gli accertamenti sulla natura dell’incendio, venivano aperte tutte le finestre per consentire un ricambio dell’aria e la messa in sicurezza dell’edificio.

Grazie alla prontezza dell’intervento dei Carabinieri di Gizzeria si è evitato il peggio, riuscendo a mettere in sicurezza tutti i cittadini che abitano nel palazzo.