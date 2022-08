Scia di rifiuti per il post San Lorenzo sulla spiaggia lametina

«Questo lo stato della spiaggia oggi 11/08/2022 dopo i falò della notte di San Lorenzo. L’ambiente, il decoro, è un’attività complessa che va effettuata non solo da chi effettua il servizio di pulizia ma anche da chi fruisce degli spazi pubblici». La lamentela a mezzo social giunge dal profilo facebook relativo alla raccolta differenziata comunale, constatando che «i ragazzi dovrebbero rappresentare il cambiamento e la speranza di un futuro migliore. Le attività di pulizia impiegheranno diversi uomini per diversi giorni di lavoro: siamo sicuri che stiamo costruendo una generazione che garantirà un futuro migliore?»

Segnalazioni di altri problemi giungono anche per le zone attigue come lungomare e pineta, mentre altri comuni della costa avevano emanato il giorno prima ordinanze che vietavano i falò in spiaggia.

Così si ripropone il consueto dibattito: responsabilità maggiore di chi sporca o di chi dovrebbe pulire? Mancanza di controlli (da parte di chi, data la carenza di personale nelle forze delle ordine e della polizia locale) o di senso civico?

Il 6 giugno è iniziata la pulizia della spiaggia da parte dalla Lamezia Multiservizi, cui spetteranno come compiti:

pulizia generale in lunghezza e larghezza mediante l’utilizzazione di mezzi idonei, nonché un uniforme livellamento dell’arenile;

pulizia giornaliera di tutte le aree non occupate dagli stabilimenti balneari, unitamente allo svuotamento contenitori collocati precedentemente ed alla sostituzione sempre giornaliera dei sacchetti ivi contenuti;

servizio settimanale di pulizia con l’ausilio di macchina pulisci spiaggia;

rimozione dei materiali prodotti dalla pulizia generale della spiaggia;

eliminazione dei rifiuti giornalieri, svuotamento cestini e cassonetti.

Nello specifico, oltre al contratto normale di igiene urbana, son stati stanziati 33.000 euro divisi in: