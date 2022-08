Nuova ordinanza per sollecitare la bonifica dei luoghi inquinati dalle attività dell’Ilsap nell’area industriale

Ad un anno e mezzo dall’ultimo sequestro dei terreni ed impianti industriali dell’Ilsap all’interno dell’area industriale lametina, nuova ordinanza comunale relativa alla bonifica dei luoghi.

Nell’atto amministrativo si ripercorre la vicenda delle indagini sorte attorno all’impianto aperto in origine per convertire grassi vegetali ed animali in biodisel, ma le attività delle forze dell’ordine hanno riscontrato come il non corretto smaltimento degli scarti di produzione abbia fortemente condizionato la tenuta dei terreni anche attigui di proprietà del Corap, della Lamezia Europa e di Bioteknical, oltre che gli scarichi che terminavano a mare.

«Il CTU nell’ambito dell’incarico ed in presenza dei CCTTPP nominati dalle Parti, ha eseguito numerose indagini che hanno potuto confermare la presenza cospicua di oli e grassi animali e vegetali nel suolo e nel sottosuolo dell’area incolta posta a sud dello stabilimento tale da configurare un abbandono ed accumulo sistematico che si traduce in una condotta vietata reiterata nel tempo con grave alterazione della biodiversità agraria e della flora in quanto il suolo così alterato è inadatto alla coltivazione (per come dettagliatamente evidenziato nella relazione di settembre 2021, consegnata al Tribunale)» è un passaggio dell’ordinanza a riguardo dei danni riscontrati, «dalle operazioni peritali eseguite e dai risultati riportati nella relazione del CTU, risulta inoltre nell’area incolta a sud dell’impianto presenza di materiali riportati esistenti e misurati con GPS pari a 5.800 mc, di cui solo per 902 mc sono stati forniti dalla ditta i documenti di acquisto (DDT), mentre per l’ammontante di 4.900 mc non risulta comprovata la provenienza da alcuna documentazione».

Nello specifico si rimarca come «le attività esperite dal CTU hanno dimostrato che tutto il sistema idrico e sul suolo preso in esame è decisamente inquinato e fortemente alterato dalle attività antropiche presenti nell’area» e che le indagini analitiche eseguite hanno interessato:

campionamenti di acque di scarico: i risultati dei campionamenti del 26/10/2021 riscontrano Oli e Grassi nel Canale A e quantità molto elevate nei pozzetti terminali dell’asta fognaria delle acque chiare provenienti da ILSAP (campioni da C1 a C5) mentre a monte le acque sono pulite (campione C9);

valutazione macrobentonica con monitoraggio biologico dei Canali A e B: i due canali risultano fortemente compromessi il canale A per apporto di sostanze organiche il Canale B sia per apporti si natura organica sia di altra natura;

saggi tossicologici: in area SIC si è riscontrata una tossicità acuta con Daphnia Magna nel campione 05 del Canale B e campione 11 quest’ultimo riceve i reflui provenienti dal Canale A fortemente inquinati da Oli e Grassi. Il saggio di tossicità acuta con microalghe e batterio bioluminescente su sedimenti nel Torrente Turrina e in corrispondenza dello sbocco a mare dei Canali A e B riuniti con il Turrina non presentano tossicità acuta;

contaminazione del suolo: i campioni 07 – 08 e 09 in area SIC riscontano elevata concentrazione di Oli e Grassi e nel campione 09 anche con concentrazione di C>12 non conforme in quanto suolo potenzialmente contaminato ai sensi dell’art. 242 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 con obblighi di attivazione della procedura di bonifica/messa in sicurezza.

Si ordina così agli amministratori giudiziari dell’azienda di Latina di avviare gli atti per bonificare terreni ed area entro 30 giorni, ed entro due mesi la rimozione dei materiali di risulta abbandonati sulla parte incolta a sud dell’impianto, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate.