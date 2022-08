Non propriamente dei “turisti”, ma da qualche tempo attorno al centro storico di Nicastro ad aggirarsi sono delle presenze inconsuete: dei cinghiali.

Confermando la tendenza registrata anche in altre città di animali che in cerca di cibo arrivano sempre più a ridosso delle aree abitate, attualmente i cinghiali avvistati hanno scelto come propria zona di scorribande quella del verde attorno al torrente che costeggiando il centro storico ai piedi del Castello Normano scorre fino a lambire l’area mercatale di via Misiani.

Tra le alte temperature di agosto, ed i giorni di maltempo registrati, nel verde son spuntate così macchie colorate di nero o marrone, di certo non inosservate.