Perdite occulte in località Scordovillo e nei pressi di Via Giorgio La Pira, chiusa la condotta di Sambuco

Si informano gli utenti che le indagini eseguite dalla Società Risorse Idriche Calabresi – So.Ri.Cal. S.p.A. – sull’Acquedotto “Sambuco”, avviate il 13 agosto in seguito alla segnalata riduzione dell’erogazione idropotabile al serbatoio di Canneto (Prot. n.118 del 13/08/2022), hanno portato all’individuazione di due perdite occulte, rispettivamente, in località Scordovillo e nei pressi di Via Giorgio La Pira.

Dalla sede di zona della So.Ri.Cal. S.p.A. informano che gli interventi sono in corso di svolgimento. Tecnici della Società regionale hanno temporaneamente interrotto la fornitura idropotabile ai manufatti di Canneto, Sambiase Basso, Sambiase Alto e Caronte per eseguire in sicurezza le riparazioni. Completati i lavori si procederà con le operazioni di gradualmente messa in carico della tubazione di adduzione ed il ripristino dell’erogazione idropotabile, previsto, salvo complicazioni, nel pomeriggio.

La fornitura all’utenza continuerà regolarmente attingendo a tutti i volumi d’acqua momentaneamente disponibili nei sistemi di accumulo.

I serbatoi coinvolti nell’interruzione sono quelli di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte, e le zone servite e potenzialmente interessate da disagi: località Savutano, località Barbuto, località Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, località Caronte, località San. Sidero e località Sant’Ermia.