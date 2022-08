Finisce fuori strada con l’auto, viene ritrovato dopo ore morto nel veicolo

Incidente mortale in via Salvatore Raffaele, con ancora in corso le operazioni di recupero della salma e ricostruzione della dinamica da parte degli agenti della polizia locale e di Stato.

Le prime ipotesi suppongo che l’uomo alla guida dell’auto abbia perso il controllo della stessa, percorrendo la strada che collega via del Progresso a via dei Bizantini, e finendo così per superare la resistenza del guardrail esistente e precipitando al di sotto nella vegetazione che occupa il torrente.

Fatale così l’impatto, con ora avviate le operazioni successive con la Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme. In supporto alle operazioni di soccorso è giunta sul posto autogrù del comando di Cosenza per sollevare la vettura e permettere ai vigili del fuoco di estrarre la salma incastrata tra le lamiere.