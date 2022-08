Si informano gli Utenti del servizio Idrico che la Lamezia Multiservizi S.p.A. è impegnata con l’effettuazione di un urgente intervento di riparazione sull’anello di distribuzione dell’acqua nel centro urbano di Sambiase a Lamezia Terme.

Per consentire ai tecnici di operare in sicurezza, si rende necessario interrompere temporaneamente la fornitura idrica sulla predetta condotta del diametro di 200 mm e sospendere dunque la fornitura su 5 distretti idrici di Sambiase dalle 10:30 a ultimazione lavori; questi ultimi previsti, salvo complicazioni, nel primo pomeriggio.

Le zone temporaneamente soggette a disagi sono: Via Francesco Costabile poeta e traverse, Via Fiume e traverse, Via Luigi Settembrini e traverse, Corso Eroi di Sapri e traverse, Via Napoli, Via Caio Fiore e traverse, Via Pasquale D’Amico, Via Venezia, Via dei Patrioti Sambiasini e traverse, Via Michelangelo Buonarroti, Via Alfredo e Antonio Petronio, Via Prunia, Corso Antonio Gramsci e traverse, Via Cerasolo e traverse, Via Francesco Cilea e traverse, Viale Salvemini e traverse, Via Spartivento e traverse, Via dei Falegnami, Via Carlo Treves, Via Giovanni Berchet, Via Martiri di Nassiriya.