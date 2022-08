Altra giornata a secco oggi nella zona di Sambiase

Si avvisano gli utenti che So.Ri.Cal. S.p.A. sta eseguendo un intervento di riparazione in via Murat.

Dalla società regionale informano che i lavori, già in corso di svolgimento, richiedono una nuova sospensione della fornitura idrica ai sistemi di accumulo.

I volumi di riserva al momento disponibili, dopo l’intervento effettuato nella giornata di ieri e quello eseguito giorno 25/08/2022 (Prot. N°126/2022), non sono sufficienti per sopperire ad una ulteriore assenza di portata, pertanto potrebbero verificarsi disservizi idrici diffusi già dalle prossime ore. Il ripristino della regolare fornitura idrica è previsto per le prime ore di domani, giorno 29 agosto 2022.

Le zone che potenzialmente potrebbero essere interessate dai disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.