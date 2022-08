Riparata ieri, nuovamente rotta oggi la condotta idrica su via Gioacchino Murat

So.Ri.Cal. S.p.A., con nota Prot. n.130 del 29/08/2022, ha comunicato la presenza di una nuova rottura della condotta premente Dn400 dell’Acquadetto Sambuco in Via Gioacchino Murat, tratto che era stato interessato già ieri da un intervento di manutenzione dopo una serie di lavori svolti nei mesi scorsi.

I disagi causati dall’abbandonate dispersione idrica alla viabilità di Via G. Murat hanno obbligato l’intervento della Polizia Locale che, giunta sul posto, ha imposto la chiusura del tratto di strada interessato; a breve l’avvio dei lavori di riparazione.

Per consentire gli interventi manutentivi sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi di Canneto, Sambiase Basso, Sambiase Alto e Caronte, attualmente privi di volumi di riserva. Completati i lavori si procederà con le operazioni di gradualmente messa in carico della tubazione di adduzione ed il ripristino dell’erogazione idropotabile ai serbatoi. Il ripristino delle forniture idriche agli utenti è subordinato al completamento dei lavori da parte della Società regionale, previsto, salvo complicazioni, nella prima mattinata di domani.

Le zone servite e potenzialmente interessate da disagi: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.