Il Sambuco si rompe nuovamente in Via Gioacchino Murat, Via degli Itali e Via Giorgio La Pira

La So.Ri.Cal. S.p.A., con nota Prot. n.131 del 31/08/2022, ha comunicato la presenza di 3 nuove rotture sulla condotta di adduzione regionale Acquedotto Sambuco, rispettivamente, in Via Gioacchino Murat, Via degli Itali e Via G. la Pira.

L’entità delle perdite è tale da ridurre significativamente le portate fornite ai serbatoi cittadini e non consentire un rinvio degli interventi di riparazione, programmati per la giornata di domani.

A partire dalle 7 sarà pertanto interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi di Canneto, Sambiase Basso, Sambiase Alto e Caronte, già fortemente penalizzati dalle interruzioni degli scorsi giorni.

Completati i lavori si procederà con le operazioni di gradualmente messa in carico della tubazione premente ed il ripristino dell’erogazione idropotabile ai serbatoi. Il ripristino delle forniture idriche agli utenti è subordinato al completamento dei lavori da parte della Società regionale, previsto, salvo complicazioni, nella stessa serata di domani.

Le zone potenzialmente interessate da disagi: Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Caronte, San. Sidero e Sant’Ermia.