Ennesima rottura della condotta Sambuco, ora in via Pitagora

Ennesima interruzione dell’erogazione idropotabile per la giornata odierna ai serbatoi idrici cittadini di Canneto, Sambiase Basso, Sambiase Alto e Caronte, per consentire la riparazione della condotta di adduzione Sambuco rilavata nei pressi di Via Pitagora, I Trav.

L’entità della perdita è tale da non consentire un rinvio dell’intervento di riparazione: attualmente in corso. Completati i lavori si procederà con le consuete operazioni di gradualmente messa in carico della tubazione premente ed il ripristino dell’erogazione idropotabile ai serbatoi.

I manufatti di compenso, stante i normali consumi idrici, continueranno a garantire il servizio idropotabile attingendo ai piccoli volumi di riserva recuperati dopo l’ultimo intervento eseguito nella giornata di ieri. Disservizi potrebbero verificarsi solo a partire dal tardo pomeriggio.

Le zone potenzialmente interessate da disagi: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.