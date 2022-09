Incidente stradale con due feriti in via Cristoforo Colombo all’incrocio regolato dai semafori.

Coinvolti i conducenti di auto, con un primo rimasto senza sensi alla guida con i soccorsi del 118 chiamati in aiuto per intervenire, ma non riuscendo ad arrivare celermente.

Trasporto in ospedale invece autonomo per il secondo soggetto coinvolto.

Sul posto le forze dell’ordine per stabilire la dinamica del sinistro.