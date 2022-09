Lavori Sorical ancora in corso su più punti della condotta Sambuco, ritorno al normale servizio idrico rimandato

Ad integrazione dei comunicati precedentemente diramati, si informano gli utenti lametini residenti nelle località Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale San Bruno, Caronte, San Sidero e Sant’Ermia, che continuano le operazioni di riparazione, da parte della So.Ri.Cal. alla condotta di adduzione regionale denominata “Sambuco” e di conseguenza è rinviata, la possibilità, da parte di Lamezia Multiservizi, di ripristinare il servizio nella rete idrica comunale.

Alle riparazioni eseguite da So.Ri.Cal. fino alla giornata di ieri, si sono aggiunte quelle della notte appena passata ed un’ultima, in ordine di tempo su via Murat, decisa poc’anzi. Gli ultimi accadimenti hanno di fatto reso inutili le operazioni di ricarico della rete idrica comunale che Lamezia Multiservizi aveva completato in mattinata. Questa ennesima sospensione sarà causa, ancora una volta, della vuotatura dei serbatoi e di un a nuova interruzione dell’erogazione per le località interessate.

Purtroppo, allo stato, non possono darsi notizie sui tempi di ripristino delle condizioni di esercizio, essendo tale ripristino subordinato alla comunicazione da parte di So.Ri.Cal., di completamento dei lavori.