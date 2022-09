Lo sfogo social di Shade rimasto vittima di overbooking e la biglietteria in aeroporto che c’è ma non è in servizio

Passeggeri a terra per overbooking, consuete polemiche, ma risalto maggiore ieri nell’aeroporto di Lamezia Terme per i post del rapper Shade che, dopo il concerto a Paola, nel pomeriggio è rimasto fuori dal volo di ritorno dovendo annullare anche l’esibizione a Vigevano.

Dopo varie lamentele verso il sistema di trasporto aereo, i cui disservizi rimarca hanno costellato tutta l’estate in ogni scalo, l’artista piemontese lancia poco prima delle 16 un ulteriore tweet dissing: «l’Italia riassunta in un tweet: Un volo ci sarebbe anche ma non si può acquistare online. Solo in biglietteria. L’aeroporto di Lamezia non ha la biglietteria. Sipario».

Definizione che però non è corretta, in quanto le indicazioni interne allo scalo rimarcano come una biglietteria esista, ed è proprio prospiciente i banchi del check in dove è stata data la brutta notizia che 25 passeggeri non sarebbero potuti salire a bordo per via della decisione della compagnia aerea di far atterrare nello scalo lametino un aeromobile più piccolo rispetto a quello previsto inizialmente e per il quale erano stati venduti i biglietti.

Nei commenti, tra chi si lascia andare ad affermazioni di discriminazione territoriale e chi ricorda le recenti polemiche sterile ma più che altro politiche sulla denominazione dello scalo, c’è anche chi ribadisce l’esistenza del servizio biglietteria in loco con biglietto effettuato la scorsa estate, ricevendo come risposta dal rapper «Quanti anni fa bro? Dicono che l’hanno tolta dopo il covid».

Chieste informazioni direttamente a Sacal, la situazione emersa è quella riscontrabile: gli spazi per le biglietterie esistono, a mancare è il personale in servizio per conto delle compagnie in seguito alle normative e alle conseguenze Covid ancora vigenti, anche perché la maggior parte dei passeggeri arriva nello scalo già con il titolo di viaggio acquistato.