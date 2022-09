Ordine di sgombero per un dehors di 20 mq sanzionato a luglio perché installato prima del completamento dell’iter

Aveva installato un dehors di circa 20 mq, ma senza attendere il completamento dell’iter da parte degli uffici comunali, e così oggi per un’attività lametina di somministrazione di cibo e bevande è arrivata l’ordinanza che intima di smontare il tutto.

L’ordinanza spiega che il titolare dell’attività aveva presentato tramite la piattaforma Calabria SUAP la richiesta di autorizzazione per il posizionamento di un dehors su suolo pubblico, «ma considerato che l’art. 11 della direttiva tecnica dispone che l’istanza debba essere presentata 45 giorni prima dell’installazione del dehors e che i termini del rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni, si prende atto, tenendo conto della data di verbalizzazione del 1/07/2022, che il dehors e’ stato installato prima del termini fissati dalla norma e comunque prima della conclusione del procedimento pertanto senza alcun titolo autorizzatorio».

A nulla è valsa la successiva richiesta in sanatoria dopo il verbale elevato dalla polizia locale, facendo sì che da oggi il dehors debba essere chiuso e smontato entro 5 giorni. Altro ammonimento è che «qualora il gestore dell’esercizio cui il dehors e’ annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d’ufficio con addebito al trasgressore delle relative spese nonche’ di quelle di custodia. Inoltre l’omessa rimozione nel tempo previsto sara’ causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l’anno successivo».