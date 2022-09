Lunedì da parte di Sorical il primo passaggio dalla vecchia alla nuova condotta dopo le ripetute rotture in via Murat

Inizierà lunedì da parte di Sorical la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova condotta dopo le ripetute rotture in via Murat, non senza disservizi.

Dalle 8 sarà infatti prevista l’interruzione della fornitura idropotabile ai serbatoi di Canneto e Sambiase fino alle 20 del giorno successivo per consentire i collegamenti idraulici tra la condotta premente esistente in acciaio, e la nuova condotta in ghisa DN 400, nel tratto tra il pozzetto di scarico su via Murat nei pressi dell’incrocio con via Foderaro e l’attraversamento del Torrente Piazza su Via Degli Itali.

Tali nuovi collegamenti consentiranno la messa in funzione di un I tratto di tubazione in ghisa della lunghezza di circa 1.200 metri che permetterà di eliminare i tratti di condotta più ammalorati, ove in questo ultimo mese si sono avute le rotture più frequenti, cioè su via Murat e in località Francica.

Successivamente sarà completato il secondo tratto che collegherà Via degli Itali a via Dei Bizantini di altre 800 mt in modo da eliminare altre zone critiche quali quelle su via La Pira e altre.

«Atteso che i serbatoi in oggetto hanno un volume di accumulo sufficiente, si prevede che si verificherà l’interruzione alle utenze cittadine dal momento in cui si sarà completamente svuotata l’acqua accumulata nei suddetti serbatoi cittadini», sostiene Sorical, aggiungendo che «pur nella complessità dell’intervento, è impegnata nel ridurre al minimo i disagi ai cittadini proseguendo nelle attività di messa in funzione del nuovo tratto di condotta, con senso di abnegazione e sacrificio anche nelle ore notturne, se necessario, senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della erogazione ai serbatoi sottesi».