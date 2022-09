Acqua non potabile in Via Salvatore Raffaele e traverse, a partire dal partitore Canne di Via Del Progresso sino a Bosco Amatello

I controlli esterni esegui dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sulla condotta di adduzione regionale – Acquedotto Vattindieri – hanno avuto esito sfavorevole, riscontrando valori microbiologici non conformi al D.Lgs 31/2001.

Con nota Prot. n.116089 del 14.09.2022 l’A.S.P. di Catanzaro ha infatti dichiarato le acque in uscita dal Partitore Canne Loc. Malaspiba non adatte al consumo umano.

Dalla So.Ri.Cal. S.p.A., che gestisce le Sorgenti Vattindieri, fanno sapere che le utenze del territorio di Lamezia Terme alimentate dalla condotta di cui in precedenza sono quelle di “Sangì” e “Canne I”.

La Lamezia Multiservizi S.p.A. provvede pertanto ad avvisare la cittadinanza residente su Via Salvatore Raffaele e traverse, a partire dal partitore Canne di Via Del Progresso sino a Loc. Bosco Amatello, di non fare uso dell’acqua a scopo alimentare.

La Società Regionale So.Ri.Cal. S.p.A. ha programmato nuove analisi di riscontro già per la giornata di domani ma fino a nuova comunicazione, si raccomanda agli utenti interessati, di utilizzare l’acqua solo per usi non potabili, escludendo, quindi, gli usi alimentari (per esempio: per bere, per lavaggio di cibi, ecc..).