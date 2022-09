Interessate dalla non conformità dell’acqua le utenze lametine di Sangì, Canne I, Mangimi Sila e Strazzaveste

Si informano gli utenti del Servizio Idrico che la So.Ri.Cal. S.p.A. ha eseguito già nella giornata di ieri, le campionature di riscontro sull’acqua fornita al Comune di Lamezia Terme. Allo steso modo, la Lamezia Multiservizi S.p.A. sta verificando la qualità dell’acqua sulle reti acquedottistiche comunali dopo i disservizi già segnalati.

Con nota Prot. n.151 del 16.09.2022 viene trasmesso dalla Sede di zona della Società regionale l’elenco completo delle utenze del Comune di Lamezia Terme interessate dalla non conformità dell’acqua: “Sangì”, “Canne I”, “Mangimi Sila” e “Strazzaveste”.

Nell’attesa che vengano ufficializzati gli esiti delle analisi di laboratorio e fino a nuova comunicazione, si raccomanda agli utenti interessati, di utilizzare l’acqua solo per usi non potabili, escludendo, quindi, gli usi alimentari (per esempio: per bere, per lavaggio di cibi, ecc..).

Le forniture interessate sono quelle di Via Salvatore Raffaele e traverse, a partire da Via Del Progresso sino a Via Savutano (Via Ferraro, Via Caduti di Ponte delle Grazie, Via Battaglia di Maida, Via dei Salentini, Via dei Piceni, Via dei Campani, Via Raoul Morelli e i tratti terminali di: Via Gioacchino Murat, Via degli Apuli, Via dei Brutii, Via degli Itali, Via degli Uliveti, Via dei Marruccini e Via degli Ausoni), Via Pietro Caligiuri, Contrada Cuturella, Via delle Vigne, Via Lambrusco, Via Falerno, Via Barolo e Loc. Bosco Amatello (Viale S. Bruno dal civico n.22 al n.78 ca.), Campi Sangì, Loc. Stretto, Contrada Fosso Bragò, Via Felice Scalzo e traverse (Via dei Lecci, Via Salvatore Gasperoni, Contrada Malaspina ed il tratto terminale di Via Monsignor Azio Davoli).