Omicidio Covelli, la Corte di Cassazione annulla la condanna a 20 anni per Francesco Cardamone e dispone nuovo processo

La Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, in accoglimento del ricorso del difensore di fiducia, Giuseppe Spinelli del Foro di Lamezia Terme, ha annullato in condanna a 20 anni di reclusione che era stata inflitta, il 10/06/2021, a Cardamone Francesco dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro, per l’omicidio di Dino Covelli.

L’accusa mossa all’imputato, e per la quale egli infine riportava condanna nei due gradi di giudizio di merito, era quella di avere partecipato all’agguato che, nel novembre del 2000, a Crotone, era costato la vita a Dino Covelli.

Una piattaforma accusatoria che, secondo le sentenze affermative della responsabilità dell’imputato, ben si fondava sulle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, tra le quali spiccavano quelle della persona accusatasi e condannata per essere stato il mandante ed organizzatore del fatto di sangue

La Corte di legittimità ha aderito alle ragioni del gravame, ove era analiticamente contestata l’attendibilità soggettiva ed oggettiva dei chiamanti in correità ed in reità nei confronti di Cardamone Francesco, l’assenza del riscontro incrociato e la distonia dei dichiarati con contrastanti dati di generica e con la dinamica stessa dell’omicidio, ed ha quindi annullato la condanna di Cardamone Francesco, disponendo nuovo giudizio di merito su detto caso giudiziario.