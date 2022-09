Giudiziaria

Per Domenico Masciari misura del divieto di dimora in Catanzaro

Arrestato a Catanzaro il 22 giugno in seguito ad emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti avvenuti il 13 giugno in concorso con altre due persone, in quanto accusato di sequestro di persona, rapina, lesioni personali.

Più informazioni su









Oggi il Tribunale Penale Collegiale di Catanzaro, nel collegio formato da Gennaro, Giacchetti e Fogari, ha accolto l’istanza di modifica della misura cautelare carceraria avanzata dall’avvocato Francesco Vonella concedendo a Domenico Masciari la misura del divieto di dimora in Catanzaro. Masciari era stato arrestato a Catanzaro il 22 giugno in seguito ad emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti avvenuti il 13 giugno in concorso con altre due persone, in quanto accusato di sequestro di persona, rapina, lesioni personali.