Ad una settimana dall’aggiudicazione provvisoria del servizio di manutenzione cede un ascensore in Comune

Non solo poco personale, ora anche gli ascensori in via Perugini diventano un problema. Il cedimento di uno dei servizi interni al palazzo municipale questa mattina ha provocato spavento nei dipendenti presenti, ma nessun danno essendo al momento il vano senza occupanti a bordo con la maggior parte degli uffici aperti al pubblico che si trova al piano terra.

Casualmente settimana scorsa è stata pubblicata la determina sull’esito della richiesta di offerta sul mercato elettronica delle pubbliche amministrazioni per l’affidamento proprio del servizio di manutenzione ordinaria di ascensori ed impianti elevatori installati presso gli immobili di proprietà comunale.

Avviata a fine agosto, alla procedura erano state invitate 12 ditte a presentare la propria offerta per il ribasso della cifra ipotizzata di 96.560, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 1.800,66, cui però ha risposto solo la Sa.Ve Technology con un ribasso del 50,5% pari a 47.797,20 euro, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 1.800,66, per il totale di 49.597,86 euro, iva 22% esclusa (e da versare all’Erario).

Il 19 settembre arrivava così l’aggiudicazione provvisoria che sarebbe definitiva solo dopo il controllo delle documentazione presentata, una settimana dopo la manutenzione da ordinaria diventa straordinaria, con verifica da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per capire la realtà entità del guasto che solo casualmente non ha provocato serie conseguenze per i dipendenti che avrebbero deciso di non usare le scale per spostarsi da un piano all’altro degli uffici comunali.