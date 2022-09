Irregolarità sull’approvvigionamento idropotabile al Serbatoio di Bella Alto, disagi nella zona di Nicastro

Si informano gli utenti del Servizio Idrico che la Lamezia Multiservizi S.p.A., avendo riscontrato irregolarità sull’approvvigionamento idropotabile al Serbatoio di Bella Alto, ha richiesto il tempestivo intervento della So.Ri.Cal. S.p.A., che gestisce lo schema acquedottistico Scinà, al fine di ripristinare le erogazioni al manufatto.

L’assenza della regolare fornitura idrica all’ingrosso ha causa il completo svuotamento delle vasche di accumulo pertanto, anche a seguito del ripristino degli impianti di alimentazione, potrebbero verificarsi basse e instabili pressioni di rete per l’intera mattinata.

Le zone che verranno interessate, temporaneamente, dal disservizio sono: Via Duca D’Aosta, Via Mons. Saverio Gatti, Via Sebastiano Guzzi, Via Ocinaro, Via dei Mille e Traverse, Via Calabria, Via Musolino, Via F. Ferlaino, Via E. Toti, Via Calia, Via Milite Ignoto, Via F. Filzi, Via dei Giardini, Via Oberdan, Via R. Matarazzo, Via Conforti, Via Volturno, Via Sapri, Via Lissania, Via U. De Medici, Salita F.ll. Muraca, Via P. Celli, Corso Numistrano, Via Garibaldi e Traverse a salire fino al Timpone, Piazza S. Giovanni, Via S. Giovanni, Piazza Sacchi, Largo Angotti, Via S. Notaro e Via Padre Pio di Pietralcina.