Protocollo di intesa triennale contro la contraffazione tra Comune di Lamezia Terme ed Agenzia delle Dogane

Protocollo di intesa triennale tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale X – Calabria e il Comune di Lamezia Terme, per il tramite della Polizia Locale, al fine di «cooperare attraverso lo scambio reciproco di informazioni e di competenze nonché procedere alla pianificazione di appositi servizi finalizzati al contrasto di fenomeni illeciti e garantire la salvaguardia della legalità e della sicurezza dei consumatori», e tra le “misure di cooperazione” l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni presenti nella banca dati (Falstaff).

La delibera di giunta rimarca come «il territorio comunale si caratterizza, oltre che per l’elevata densità abitativa, per la presenza di attività commerciali al dettaglio, in strutture di media e di grandi attività di vendita, in sede fissa nonché per una fiorente attività di commercio su area pubblica che vede settimanalmente svolgersi sul territorio ben quattro mercati rionali. I fenomeni della contraffazione e della immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza sono in continua espansione creando gravi danni alle imprese e rappresentando un pericolo per la salute di coloro che acquistano prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente oltre che favorire il cd. mercato del falso con le conseguenziali ripercussioni negative sulla economia del territorio rallentandone i tassi di crescita e compromettendo, attraverso l’impiego di lavoro nero, il livello occupazionale».