Preventivo assicurazione auto: perché farla online?

Stai pensando di cambiare assicurazione ma ancora non ti fidi? Davvero hai ancora qualche dubbio se stipulare o meno la tua assicurazione online? Ci sono talmente tanti motivi che ti stupirai!

ASSICURAZIONI ONLINE: CONFRONTA LE OFFERTE

Online puoi confrontare gratuitamente e velocemente le migliori offerte delle compagnie di assicurazioni online. Ti basteranno soltanto pochi minuti, una connessione stabile e puoi già fare tutto dal tuo smartphone. Valutare le migliori offerte non ti costa niente, mai più lunghe code in città cercando parcheggio per arrivare in orario all’appuntamento del tuo assicuratore. Siediti comodamente in poltrona senza fare nessuna fatica.

LE MIGLIORI COMPAGNIE AL TUO SERVIZIO

Le migliori compagnie di assicurazione sono a tua completa disposizione. Ti basta un click e puoi ottenere la tua polizza auto. Fai un preventivo, confronta le offerte e scegli in tutta calma. Con Zurich Connect ad esempio puoi sottoscrivere la tua polizza auto partendo da 190 euro e hai la possibilità di sospenderla per tre volte nel corso dell’anno senza spendere un euro. Gratis! Nel caso in cui tu fossi nuovamente costretto a restare in casa senza poter utilizzare l’auto, la tua assicurazione ti viene incontro con questa opportunità di sospensione.

COSA SERVE PER OTTENERE IL TUO PREVENTIVO ONLINE

Vediamo insieme cosa ti serve per ottenere velocemente e gratuitamente un preventivo online. Può bastare il tuo smartphone o un tablet o il tuo pc, tieni a portata di mano la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario dell’auto. Il gioco è fatto: poche e semplici mosse e, se il preventivo fa al caso tuo, puoi direttamente sottoscrivere il contratto senza ulteriori perdite di tempo.

AGGIUNGI UN TOCCO PERSONALE ALLA TUO POLIZZA ONLINE

Lo sapevi che puoi personalizzare la tua polizza auto? Sì, è possibile e veloce. Puoi infatti pensare di aggiungere alla tua RCA base anche alcune garanzie accessorie scegliendole direttamente dal sito di riferimento delle tua compagnia online. Hai un figlio appena 18enne? Se l’unico a guidare la tua auto? Hai bisogno di una polizza ad hoc? È questione di pochi minuti.

GARANZIE ACCESSORIE: SEI TU A DECIDERE QUALI INSERIRE

Esistono molte garanzie accessorie, ma prima di stipulare la tua assicurazione auto online dedica un po’ di tempo a valutare meglio le offerte. Qualche esempio?