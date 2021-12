Dopo più di un mese torna finalmente al D’Ippolito la Vigor 1919. Tra le mura amiche, alla prima in casa per mister Perrone, i biancoverdi hanno la meglio sul Nicotera.

Ancora in gol Foderaro (doppietta) e Scarpino, prime reti per Cittadino e il neo arrivato Perri Francesco. Una prova convincente quella dei biancoverdi, bravi a non sottovalutare l’avversario, squadra giovane ma volenterosa

