Il 2021 ed il girone di andata per quanto riguarda le gare casalinghe si chiude per il Lamezia Terme con una vittoria di misura, sofferta per come arrivata, con di fronte una Sancataldese che spreca più di un’occasione provando nei secondi finali l’assalto con anche Valenti nell’area difesa da Lai

Diciottesima giornata serie d

1 di 10