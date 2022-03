Bissa la vittoria in trasferta dell’esordio in Eccellenza la Promosport Women, che per il debutto casalingo veste la propria veste migliore battendo al “D’Ippolito” per 8-0 la Valle dell’Esaro di Cosenza.

Partita a senso unico, con Bajraktari mai impensierita dalle avversarie mentre sull’altro versante molto più lavoro per il pari ruolo Borrelli.

Seconda giornata Eccellenza

1 di 18