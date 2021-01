Ufficiale lo slittamento della data all’11 aprile, affissi i manifesti per le elezioni regionali con data 14 febbraio

Se il 24 dicembre il Comune di Lamezia Terme impegnava 3.538 come “estensione servizio di aggiornamento e manutenzione per l’anno 2021 dei moduli software dell’applicativo della Maggioli s.p.a. (Sipal) per la gestione dei risultati elettorali”, son mutate le date degli stessi.

Nella determina si indica infatti che «la data delle consultazioni elettorali per l’elezione del nuovo Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale é stata fissata per il prossimo 14 febbraio 2021» e che «si dovranno altresì ripetere le procedure di voto per 4 delle 78 sezioni elettorali del Comune di Lamezia Terme, correlate all’elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale svoltesi nell’anno 2019».

Il 31 dicembre arrivava così anche l’indizione dei comizi elettorali regionali per il 14 febbraio, ma ieri ufficialmente tale data è stata spostata all’11 aprile dalla Regione. Troppo tardi però per la macchina organizzativa comunale, con le bacheche nelle vie cittadine che riportano i comizi fissati per il giorno di San Valentino.

Nessuna notizia ufficiale, invece, ancora sulla data per la ripetizione del voto nelle 4 sezioni annullate dal Tar per quanto riguarda le elezioni amministrative del 2019.