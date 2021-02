Al via il posizionamento di nuovi cestini donati al Comune

Inizio su corso Giovanni Nicotera del posizionamento di 70 cestini metallici porta rifiuti con impresso il logo aziendale, donati al Comune da una società per essere installati nei 3 quartieri cittadini, da posizionare secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale, corredati di portacicche e differenziabili per tipologia di rifiuto attraverso colori e/o indicazioni specifiche. Al momento due gli scomparti per carta e plastica.

La proposta rientra tra le possibilità offerte dalle attività di sponsorizzazione normate dal regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione approvato in consiglio comunale il 17.02.2017.