Chiuso al pubblico da un anno, perde ulteriori pezzi il Teatro Grandinetti

Per una Calabria ancora in zona arancione, e con dati che non suggeriscono un ritorno in zona gialla a breve, il ritorno degli spettacoli dal vivo ha come ostacolo ulteriore anche l’attuale fase di incertezza economica oltre che delle norme da dover seguire.

Una chiusura al pubblico che dura da più di un anno, ed il 2021 riserva nuovi segni di cedimento per una struttura storica come il Teatro Grandinetti.

Dopo che infatti il mese scorso si era registrata “l’invasione di liquami” in platea, dovuta ad un’ostruzione del condotto fognario esterno, da qualche giorno la caduta di alcuni calcinacci è di una piastra del muro esterno all’ingresso è segnalata dalla presenza di transenne nella parte interessata del marciapiedi.