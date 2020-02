L’opposizione a Falerna attacca sull’ampliamento dello staff del sindaco

Dopo il botta e risposta in merito al risultato elettorale per le regionali, i consiglieri di minoranza del Comune di Falerna Renne Angelino, Mendicino Iole, Costanzo Giovanni e Floro Giovanni ora puntano il dito contro il sindaco Daniele Menniti per la gestione dei conti comunali.

«Restando in carica durante la campagna elettorale, ne ha ricavato un duplice vantaggio: quello della visibilità data dalla sua funzione di Sindaco e quello del paracadute, considerata la sua mancata elezione», valuta la minoranza, «con quali motivazioni tornerà a fare il Sindaco di Falerna, se dopo pochi mesi si è proiettato verso l’amministrazione regionale, manifestando la ricerca di nuovi stimoli, probabilmente perché considerava già esaurita la propria esperienza comunale».

L’opposizione contesta «le bugie raccontate in relazione al presunto dissesto finanziario, che per sua stessa ammissione, scritta e relazionata dall’amministrazione in carica, non è mai esistito» sostenendo che «se i conti del comune non fossero stati in salute ci saremmo dovuti aspettare politiche di “spending review”, invece sembriamo il paese dei balocchi, tanto è vero che in questi giorni è stato ampliato lo staff del Sindaco, con ulteriori due innesti».