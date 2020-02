Comune di Maida a portata di smartphone: con una app

L’Amministrazione comunale di Maida a portata di mano, o meglio di cellulare. Notizie, servizi utili, regolamenti in vigore, cenni storici e tanto altro nella nuova #AppMobile_ComunediMaida. L’App in rete da qualche giorno può essere scaricata gratuitamente dalla piattaforma play store, unificando la Comunicazione Istituzionale attraverso l’integrazione del Mobile con il Web, superando la frammentazione delle informazioni erogate ai cittadini, turisti e operatori economici. Con #AppMobile_ComunediMaida gli utenti e cittadini potranno essere informati in tempo reale su eventuali novità o nuovi servizi attivi sul territorio. E ancora la possibilità con la stessa app di segnalare problemi, rivolgere domande, chiedere ulteriori info o chiarimenti all’amministrazione.

“Oltre l’80% della popolazione consulta le notizie attraverso smartphone e tablet – afferma il sindaco di Maida, Salvatore Paone – Questo tipo di aggiornamento rappresenta il presente e il futuro dell’informazione. La nostra App è la soluzione definitiva all’integrazione fra il web e la Comunicazione Istituzionale, con un servizio costantemente aggiornato ed accessibile 24h su 24”.

Dal servizio di raccolta differenziata alle allerte meteo, la App collega i cittadini all’Ente in maniera rapida e trasparente: il cittadino potrà inviare segnalazioni all’Ente ovunque si trovi, e attraverso questo strumento avrà un unico punto di accesso per comunicare con l’amministrazione. In questo modo, insomma, il Comune di Maida sarà ancora più vicino alla sua comunità.