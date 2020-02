Dubbi dalla minoranza sui costi del viaggio in Cina di una delegazione comunale di Nocera Terinese

In merito al viaggio che ha visto protagonista una delegazione dell’amministrazione comunale di Nocera Terinese che si è recata in Cina, nella città di Harbin, “Il Paese che Vogliamo” chiede delucidazioni sull’atto amministrativo relativo ai costi sostenuti.

«Mentre nella delibera di giunta del 4 febbraio il Vice Sindaco ha evidenziato “…per completezza che gli oneri economici del suddetto viaggio sono stati sostenuti integralmente dalla Camera di commercio di Catanzaro (spese per i servizi) e dai componenti della delegazione (spese di viaggio )”, con la determina del Responsabile del servizio finanziario n. 37 del 10 febbraio, si è provveduto a liquidare con soldi del bilancio nocerese “…..per servizi in Cina e trasporto merci … la somma di € 3.660,00 IVA compresa al 22%, a favore della ditta “Broker & Co. International srls” con sede a Catanzaro in Via Lucrezia della Valle nn. 19/21, Partita IVA: 03722420795”», un passaggio che non convince l’opposizione poiché «se è vero quanto affermato dal Vice Sindaco Cardamone, e cioè che le spese per i servizi sono state sostenute dalla camera di commercio, perché è il comune ad avere liquidato alla Broker & Co. International srls i 3.660 euro per servizi in Cina e trasporto merci?»

La minoranza poi prosegue: «nell’ipotesi in cui la Camera di Commercio dovesse provvedere a rimborsare le eventuali somme che noi anticipiamo alla Broker & Co, perché si è reso necessario attuare questo doppio passaggio tra i 3 soggetti (Comune, Società Broker e Camera di commercio)? Non sarebbe stato più corretta una liquidazione diretta della fattura tra due soggetti privati quali sono la Camera di Commercio e la società Broker senza coinvolgere un Ente Pubblico qual è il comune di Nocera Terinese? E poi, proprio per spirito di trasparenza e chiarezza, in cosa sono consistiti i servizi che questa società ha fornito alla nostra delegazione in Cina? Quali merci e quali prodotti sono stati trasportati in Cina?»

Si contesta anche il tipo di affidamento: «perché è stata scelta la Società Broker & Co? Era più conveniente rispetto ad altre società che forniscono gli stessi servizi? E’ stata eseguita un’indagine di mercato in merito? Infine, ma non per ultimo, vorremmo sapere se la società privata Broker & co e la sua compagine societaria, ha rapporti diretti, indiretti con il Presidente della Confesercenti Area Calabria Centrale Francesco Viapiana, che tanto si è prodigato per la realizzazione di questo viaggio, insieme al nostro Vice Sindaco Cardamone?»