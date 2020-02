Domenica pranzo di beneficenza in memoria di don Mimmo Baldo

Si terrà domenica, nei locali della struttura nuova sita in prossimità del Santuario di Dipodi, il pranzo di beneficenza in memoria di don Mimmo Baldo, missionario in Uruguay scomparso nel novembre scorso, fondatore dell’associazione Aug (andiamo in Uruguay giovani).

Il pranzo, organizzato dal gruppo di volontariato ”Mamma Margherita”, ha già ottenuto circa 130 adesioni, e ha la finalità di raccogliere fondi in favore dell’associazione e delle missioni.

Con un’offerta a partire da 15 euro sarà possibile intrattenersi in un clima di festa, dall’antipasto al dolce. La messa precedente il pasto, a mezzogiorno, sarà celebrata da don Antonio Brando.