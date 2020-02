Problemi di conferimento nell’impianto rifiuti di San Pietro Lametino

L’amministrazione comunale di Conflenti avvisa i cittadini che «sono stati segnalati problemi di conferimento nell’impianto ex Daneco e pertanto, oltre a non essere stato svolto il servizio di raccolta della carta, previsto per ieri, non si procederà neanche per la raccolta RSU, prevista per la giornata di oggi».

Il Comune avverte che «al momento non è dato sapere circa i tempi necessari alla risoluzione delle criticità riscontrate nell’impianto di smaltimento. L’Amministrazione sta monitorando la situazione ed ha già inoltrato alla Regione ed all’ATO competente una nota per rappresentare le problematiche connesse al sistema rifiuti ed i ripetuti e gravi disservizi procurati all’intera comunità conflentese».