Tornano a Nocera Terinese alcuni reperti archeologici, ipotesi museo nell’ex convento

Dopo diverse sollecitazioni sono stati riconsegnati alcuni reperti archeologici, affidati tempo fa al restauratore Murat Cura, i quali erano stati ritrovati nel territorio di Nocera Terinese.

Hanno presenziato alla consegna: Sara Morsiani, Funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia; Nicola Ruggieri, Funzionario architetto della Soprintendenza Archeologia; Stefania Mancuso, Docente di archeologia classica e didattica del parco e del Museo – UNICAL di Cosenza; Giuseppe Vaccaro, Progettista; Il Vicesindaco Francesco Cardamone, assessore alla Cultura e Turismo.

In occasione dell’incontro, le suddette parti hanno discusso su come riuscire a valorizzare il materiale a disposizione. È stato firmato un documento ufficiale al fine di definire le iniziative e l’iter burocratico che possa portare al raggiungimento dell’obiettivo fissato, nominando un comitato tecnico scientifico che debba predisporre un piano operativo delle attività e un progetto scientifico per la realizzazione di un museo archeologico presso l’ex Convento dei Frati Cappuccini.