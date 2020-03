Girifalco in Azione, Comunali: attendiamo di capire cosa farà Pd

«Ad oggi per quanto riguarda le future elezioni comunali – scrive il Comitato Girifalco in Azione- non ci sono novità successive alla nostra proposta di coalizione di centro sinistra . Abbiamo ricevuto un invito per una riunione come già comunicato in trasparenza attraverso i social, in seguito ci sono state delle telefonate tra noi ed il comitato Io Resto di Pippo Callipo e siamo sempre in attesa di una riunione interpartitica. Aspettiamo che si chiarisca la situazione in casa Pd, anche se a Girifalco non è più il partito decisivo del passato sarebbe interessante capire come si posizionera».

«Inoltre ad oggi abbiamo relazioni personali ed amicali con membri e dirigenti di Italia Viva che vanno ben oltre il livello comunale» si chiarisce, «per quanto riguarda Girifalco non sappiamo se esista un comitato od un circolo e dunque chi possa rappresentare quel partito. Il tempo non è infinito, per cui appena si comporra’ il quadro delle alleanze si potrà finalmente parlare di programmi».

Azione «partito giovane ma in crescita anche a Girifalco, parteciperà attivamente solo se le condizioni sono queste: una coalizione liberale, socialista e riformista; programma condiviso ed innovativo per amministrare bene il Comune».