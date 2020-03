Permangono i disagi per 118 e laboratorio analisi in servizio all’ospedale del Reventino

«È da circa un mese che il 118 non dispone in forma fissa dell’unità medica, ovvero l’ambulanza può contare sulla presenza dell’autista e dell’infermiere in forma costante e del medico in forma saltuaria, poiché le unità mediche sembra siano sotto organico», constata il Comitato Pro ospedale del Reventino riportando a galla una vicenda già denunciata in passata anche per altre postazioni.

«Un fatto grave, che denota come la gestione approssimativa da parte dell’azienda, non riesca a risolvere problemi che riguardano l’emergenza, il primo avamposto del servizio sanitario nazionale», valuta il comitato, «a questo si aggiunge il mancato rinnovo dei contratti alle 2 unità del laboratorio analisi, che di fatto hanno ancora una volta ridotto il servizio del laboratorio, che non svolge turni pomeridiani e notturni di supporto al Pronto Soccorso. Lo stesso rimane privo di tale ausilio, mentre ha a disposizione strumenti tipo “fast lab”, capaci di fare un emocromo o le troponine (in questo caso si originano difficoltà sull’esame ciclico nell’arco delle 3 ore) quando funzionano».

Si lamenta poi che «il supporto diagnostico pare non riesca addirittura a stampare gli esiti (che non possono essere consegnati in altra forma) mettendo in seria difficoltà il lavoro dei sanitari sotto il profilo normativo. Intanto questo comprensorio, tra i quattro di zona disagiata della regione, ovvero Acri, San Giovanni in Fiore e Serra San Bruno, risulta essere come bacino d’utenza quello che ha un maggiore afflusso al Pronto soccorso, rilevando ancora una volta come il comprensorio abbia una sua struttura demografica consistente e ragguardevole».

Ed anche di questo si ci è lamentati oggi in conferenza dei sindaci, oltre alla vicenda delle guardie mediche e dei reparti degli ospedali che rientrano nella competenza dell’Asp di Catanzaro.