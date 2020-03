I carabinieri denunciano un ambulatorio veterinario di Maida trovato con 17 scatole di medicinali scaduti

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Girifalco e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Catanzaro sono stati impegnati nel Comune di Maida per un servizio dedicato al contrasto dei reati in materia di igiene e sicurezza.

I militari hanno avuto accesso ad un ambulatorio veterinario, dove hanno constatato la presenza di 17 confezioni complessive di specialità medicinali detenute per uso chirurgico – veterinario scadute di validità, sequestrandole e deferendo in stato di libertà il titolare alla competente Autorità Giudiziaria lametina per somministrazione di medicinali guasti.

Nella circostanza erano poi sottoposti a sequestro amministrativo oltre 6500 dispositivi medici scaduti, attualmente oggetto di ulteriori accertamenti.

L’intervento è stato operato in favore dei cittadini utenti dei servizi veterinari, nell’ottica di una cosciente attività di prevenzione.