Passa da lenzuoli bianchi ai balconi il malcontento del comitato Pro Ospedale del Reventino

Dai messaggi di speranza ed incoraggiamento fatti di arcolabeni disegnati dai bambini, apparsi in tutta Italia ed anche nel lametino, al gesto di disappunto tramite lenzuoli bianchi stesi ai balconi richiesti dal comitato Pro Ospedale del Reventino.

Ad essere contestato è il piano strategico del governo regionale che attualmente per Soveria Mannelli non prevede nessuna misura aggiuntiva, anche se temporanea, mentre invece per l’ospedale montano era stata ipotizzata una entrata in scena nella terza fase come struttura suppletiva per la quarantena.

Il comitato invece auspicava di veder potenziato il proprio nosocomio come struttura che potesse accogliere attività di altri ospedali dell’Asp di Catanzaro, lamentando ora che «gli ospedali di montagna non sono nel piano strategico del governo regionale. Anche di fronte a una pandemia ignorano le zone disagiate. Allora dimostriamo la protesta: in tutti i comuni, nessuno escluso mettiamo un lenzuolo bianco al balcone».